Україна та Нідерланди домовились про розширення спільного виробництва зброї — Зеленський

Україна та Нідерланди розширюють спільне виробництво зброї. Про це під час пресконференції в неділю, 8 березня, повідомили український президент Володимир Зеленський та нідерландський прем'єр-міністр Роб Єттен.

За словами Зеленського, питання виробництва зброї передбачене спільною заявою, яку Україна та Нідерланди ухвалили 8 березня.

«Важливо, що разом з Нідерландами ми виробляємо зброю. Ми почали це і обов’язково будемо продовжувати цю спільну роботу. Ми будемо збільшувати це. Зокрема це передбачено спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили між нашими державами. І ми предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, можливі ліцензії, обсяги виробництва», — сказав Зеленський.

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Зокрема прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що країни мають наміри розширити потужності з виробництва дронів.

«Ми хочемо зробити це разом, тобто як з компаніями в Нідерландах, так і з компаніями в Україні. Щоб ми могли збільшити виробництво в обох наших країнах. Щоб можна було забезпечити фронт та наростити виробництво для Європи загалом», — зазначив Єттен.

23 лютого офіційно розпочав свою роботу новий уряд Нідерландів під керівництвом 38-річного Роба Єттена, який став наймолодшим прем'єром в історії країни.

28 лютого до України прибули новий глава МЗС Нідерландів Том Берендсен і нова міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

Міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з нідерландською колегою заявив, що Україна та Нідерланди домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту Лінія дронів.