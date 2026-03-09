Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, коментуючи ситуацію навколо бойових дій з Ізраїлем і США, відкинув заклики до перемир’я та заявив, що Іран отримує підтримку від Росії.

Про це він сказав в ефірі програми Meet the Press на NBC News.



Арагчі заявив, що співпраця Ірану та Росії «не є секретом» і триває давно. Водночас він не підтвердив і не спростував, чи передає Москва розвіддані, які могли б допомагати Тегерану у визначенні позицій американських сил у регіоні, зазначивши, що не має детальної інформації.

Реклама

Окремо в інтерв'ю для тієї ж програми посол США в ООН Майк Волц прокоментував повідомлення про можливий обмін розвідданими між РФ та Іраном. Він заявив, що Росія та Іран мають «симбіотичні відносини», а також додав, що якщо Москва щось і надає Тегерану, то, за його словами, це «не дуже ефективно» на тлі дій американських військових проти іранських спроможностей.

Волц також заявив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп у разі потреби «вживе відповідних заходів».

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

Інфографіка: NV

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

Реклама:

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.