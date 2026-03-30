ГУР назвало 51 судно, що перевозить російську нафту і крадене з України зерно

Українська розвідка оприлюднила список 51 судна, які РФ використовує як ресурс для наповнення нафтодоларами своєї військової скарбниці та продовження агресії проти України.

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До списку увійшли нафтові танкери, що забезпечують експорт російської нафти і нафтопродуктів, а також ті судна, які співпрацюють із РФ і входять у закриті порти в тимчасово окупованому Маріуполі та Керчі.

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«Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення вкрадених українських ресурсів — зерна, руди, вугілля. Паралельно РФ намагається інтегрувати захоплені території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден», — ідеться в повідомленні.

У ГУР уточнюють, що для прикриття такої діяльності Росія застосовує схеми з використанням суден під прапорами третіх держав, зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

25 березня повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив військовим затримувати танкери російського тіньового флоту, щоб обмежити доходи РФ від нафти і фінансування війни проти України.

Британські сили вже готуються до захоплення таких суден, а проти їхніх власників та екіпажів можуть відкривати кримінальні справи за порушення санкцій.

21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дадуть змогу не тільки зупиняти судна тіньового флоту, а й блокувати їх і конфісковувати нафту.