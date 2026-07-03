Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на спільній пресконференції в Мідделбурзі, Нідерланди, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди приймуть у себе Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Про це він повідомив у п'ятницю, 3 липня, після розмови з з прем’єр-міністром країни Робом Єттеном.

Глава держави поінформував Єттена про наслідки чергових російських атак. Зокрема, у Києві завершили розбір завалів після нічного удару 2 липня — внаслідок цієї атаки загинули 30 людей. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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Президент наголосив, що партнери України готові робити подальші кроки для захисту життя, а питання посилення протиповітряної оборони стало однією з ключових тем розмови з нідерландською стороною.

«Хочу одякувати за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки», — сказав глава держави.

Сторони також узгодили графік наступних зустрічей. Зеленський подякував Нідерландам за солідарність і підтримку України.

Своєю чергою Єттен повідомив у соцмережі X, що російська агресія проти України не може залишитися безкарною.

«Саме тому нам потрібно створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у цій агресії. Сьогодні уряд Нідерландів ухвалив рішення про те, що Нідерланди готові виступити країною-господарем — у тому числі на етапі функціонування цього спеціального трибуналу — за певних умов», — йдеться в дописі.

У травні голова МЗС України повідомляв, що Київ отримав офіційне підтвердження про те, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме в Гаазі.

15 травня Комітет міністрів Ради Європи затвердив розширену часткову угоду щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Інфографіка: NV

Рішення ухвалили 34 держави-члени Ради Європи, Європейський Союз, Австралія та Коста-Рика під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі (Молдова).

Спецтрибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме осіб, які несуть основну відповідальність за війну проти України. Він має заповнити прогалину в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який не може повноцінно розглядати злочин агресії РФ.