«Дуже серйозна країна». Сибіга заявив, що ще одна держава готова приєднатись до створення Спецтрибуналу проти РФ

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність ще однієї країни приєднатись до Спецтрибуналу для РФ (Фото: МЗС України / Telegram)

До угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії РФ проти України готова приєднатись ще одна країна. Про це повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу , опублікованому в неділю, 29 березня.

«Ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це ще одна держава, яка приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії», — зазначив Сибіга.

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Він повідомив, що 31 березня в Україні відбудеться Бучанський саміт, на який приїдуть міністри закордонних справ інших країн. За словами Сибіги, Україна працюватиме над тим, аби держави підтвердили свою залученість до створення Спецтрибуналу.

«Ми працюємо, аби якомога більша кількість країн підтвердила свою участь. Але не просто участь, а ратифікацію імплементаційної угоди. Отже, в нас буде плюс одна дуже серйозна країна», — додав Сибіга.

23 березня українське МЗС повідомляло, що Естонія приєдналась до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України.

У січні генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомляв, що Рада Європи, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх справ підписали угоду про створення підготовчої команди для майбутнього трибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України.

25 червня 2025 року Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України. 15 липня Верховна Рада ратифікувала відповідний документ.

13 жовтня глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення Спецтрибуналу.

Як зазначало видання Deutsche Welle, Спецтрибунал проведе розслідування щодо приблизно 20 осіб з вищого керівництва Росії, відповідальних за планування, підготовку і здійснення війни проти України.