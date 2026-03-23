Естонія приєдналась до угоди про Спецтрибунал щодо російської агресії проти України

Естонія підписала документ про приєднання до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спецтрибуналу для РФ (Фото: Ville Säävuori / Flickr)

Естонія приєдналась до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України . Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни в понеділок, 23 березня.

«Сьогодні Естонія офіційно підписала документ, що підтверджує наше приєднання до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування», — йдеться в повідомленні.

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Постійна представниця Естонії при Раді Європи передала відповідний лист генеральному секретарю.

У січні генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що Рада Європи, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх справ підписали угоду про створення підготовчої команди для майбутнього спецтрибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України.

25 червня 2025 року Україна підписала угоду з Радою Європи про створення спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України. 15 липня Верховна Рада ратифікувала відповідний документ.

13 жовтня глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу для розгляду злочинів РФ.

Як зазначало видання Deutsche Welle, спецтрибунал проведе розслідування щодо приблизно 20 чиновників вищого керівництва Росії, відповідальних за планування, підготовку і здійснення війни проти України.