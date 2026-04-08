У російському посольстві в Угорщині працюють офіцери спецслужб, які допомагають Орбану в передвиборчій кампанії — The Insider

У посольстві країни-агресора Росії в столиці Угорщини Будапешті під прикриттям дипломатів працює кілька пропагандистів і офіцерів спецслужб, які беруть участь у передвиборчих перегона х, ідеться в розслідуванні The Insider , опублікованому в середу, 8 квітня.

Джерело видання в посольстві заявило, що допомогою Орбану по лінії розвідки займається військово-морський аташе полковник Олексій Заруднєв, приписаний до штаб-квартири ГРУ на Хорошевському шосе в Москві, а за зв’язки з місцевими ЗМІ та іміджеву складову відповідає радник-посланник Тигран Гарібян.

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За даними The Insider, Заруднєв почав регулярно літати в Угорщину з 2015 року і обзавівся агентами в угорській армії, спецслужбах, серед політиків і громадських діячів. Він часто з’являється на офіційних заходах російського посольства.

Заходи за участю Заруднєва відвідують лідер організації Угорське коло миру Ендре Шимо, який просуває наративи Кремля, голова Угорської ліги антифашистів Тамаш Хіршлер і колишній посол Угорщини в Росії Д'єрдья Гіліан. Останній, зокрема, бере участь у роботі фонду Русский мир, яким керує пропагандист В’ячеслав Ніконов, і приїжджає в Росію як «іноземний спостерігач» за виборами, а потім хвалить їхню «прозорість», пишуть журналісти.

Заступник Заруднєва майор ГРУ Вадим Юрченко курує ветеранські організації в Угорщині і часто відвідує російськомовну школу Алфавіт у Будапешті. Там він вручає дітям георгіївські стрічки і розповідає про боротьбу з «нацистами» в Україні, пише The Insider.

У передвиборчій кампанії Орбана також бере участь торговий представник РФ в Угорщині Сергій Лелюк, який насправді є кадровим офіцером ГРУ, ідеться в матеріалі.

Радник-посланник у посольстві РФ у Будапешті Тигран Гарібян є зятем покійного багаторічного очільника Хакасії Віктора Зіміна, якого прозвали «головним кремлівським єгерем», зазначають розслідувачі. Той побудував у Хакасії елітну базу відпочинку Караташ, куди «пополювати, посмажити шашлик і попаритися в сауні» приїжджали диктатор Путін, колишній міністр оборони Сергій Шойгу, губернатори і генерали спецслужб країни-агресора.

«Завдяки зв’язкам тестя Гарібян вступив до МДІМВ [Московський державний інститут міжнародних відносин], а після навчання його працевлаштували в центральний апарат МЗС. З 2006 року він регулярно літає в Будапешт і з 2019 року постійно бере участь як перекладач на переговорах Путіна з Орбаном. У 2023 році „зятя єгеря“ призначили радником-посланником у російську дипмісію, і він став „смотрящим“ за Угорщиною», — пише The Insider.

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The Washington Post повідомляв, що Гарібян бере активну участь у кремлівській кампанії підтримки Орбана і його партії Фідес, зокрема дає проурядовим угорським журналістам поради, як переконати виборців, що вони мають проголосувати за Орбана.

У пропагандистській роботі Гарібяну допомагає перша секретарка посольства Єкатерина Недзвецька, яка паралельно очолює креативне агентство Eich у Москві. Вона моніторить соцмережі та місцеві ЗМІ і просуває прокремлівський контент, ідеться в розслідуванні.

The Insider також пише про чоловіка Недзвецької Михайла Кулясова, який разом із нею перебуває в Будапешті. Співробітники посольства сказали журналістам, що не знають, чим він займається, але «полковник Заруднєв і Гарібян ставляться до нього з великою повагою». Як встановили журналісти, Кулясов є офіцером зовнішньої розвідки і очолює резидентуру СЗР в Угорщині. У посольстві за ним закріплений персональний автомобіль.

Російське Агентство пише, що з 47 співробітників посольства РФ в Угорщині 15 пов’язані з різними спецслужбами, а ще шестеро можуть бути пов’язані з ними.