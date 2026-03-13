Кирило Дмитрієв під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі (Росія), 11 квітня 2025 року (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв з радістю відреагував на тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти .

Про це в п’ятницю, 13 березня, пише Sky News, звернувши увагу на пост Дмитрієва в Telegram.

«Союзник Путіна зловтішається після пом’якшення нафтових санкцій», — констатує британський телеканал.

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Зокрема, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами пише, що Сполучені Штати фактично визнали, що «без російської нафти глобальний енергетичний ринок не може залишатися стабільним».

Він також припустив, що, «всупереч опору частини брюссельської бюрократії», ослаблення обмежень щодо російських енергоносіїв у майбутньому видається «дедалі неминучішим».

У ніч проти 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

11 березня Трамп повідомив, що США будуть використовувати стратегічний резерв нафти на тлі бойових дій на Близькому Сході.

13 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати надали 30-денну ліцензію на купівлю російської нафти і нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

«Щоб збільшити глобальний обсяг наявних поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка зараз застрягла в морі», — заявив він.

Бессент запевнив, що цей «обмежений короткостроковий захід застосовується тільки до нафти, яка вже перебуває в дорозі».

Він також висловив переконання, що це рішення «не принесе значної фінансової вигоди російському уряду».