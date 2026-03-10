Рейтинг підтримки Трампа серед американців продовжує падати — опитування

10 березня, 10:55
У США рейтинг Дональда Трампа помітно знизився (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

У США рейтинг Дональда Трампа помітно знизився (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа серед американців знизився порівняно з березнем 2025 року.

Такі результати соцопитування наводить The Hill.

Згідно з дослідженням, близько 44% американців заявили, що повністю або скоріше підтримують, як президент Трамп виконує свої обов’язки. У березні минулого року цей показник становив 47%, тобто зниження відбулося на три процентні пункти.

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Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Минулого року цей показник становив 51%.

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При цьому 53% респондентів позитивно оцінили дії президента в галузі безпеки кордонів. Також 44% підтримують його імміграційну політику і 41% схвалюють війну проти Ірану.

Опитування проводили з 27 лютого до 3 березня серед 1000 виборців. Ймовірна статистична похибка становить 3,1 відсоткового пункту.

18 лютого опитування The Economist показало, що майже половина американців описала б президента США Дональда Трампа як «корумпованого», «расистського» і «жорстокого».

13 лютого Axios із посиланням на результати трьох національних опитувань написало, що більшість жителів США (51%) вважають, що на посаді президента Трамп працює гірше за Байдена.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Опитування Соцопитування Дональд Трамп удар США та Ізраїлю по Ірану

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