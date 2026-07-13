Ліндсі Грем виступає перед ЗМІ після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві, 10 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця звернув увагу на те, що проросійські пабліки намагаються спростувати версію про причетність Росії до смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема , який просував жорсткі санкції проти РФ.

На це звернув увагу перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця.

У цьому контексті Кислиця згадав кафкіанську пастку — ситуацію, коли будь-які спроби людини виправдатися чи довести свою невинуватість трактуються як підтвердження її вини.

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«Але я не винен, — сказав К. — Сталася помилка. Як узагалі можливо, щоб хтось був винен? Ми всі тут люди, усі як один». «Це правда, — сказав священник, — але саме так кажуть винні», — написав Кислиця й опублікував скриншот публікацій проросійських пабліків.

Раніше український журналіст Остап Яриш писав, що деякі помітні постаті серед республіканців закликали уряд розслідувати обставини смерті сенатора — і з’ясувати, чи не причетна до цього Росія.

Серед цих голосів — впливова MAGA-блогерка Лора Лумер, президентка The Weatherman Foundation (і донька Кіта Келлога) Меган Моббс, оглядач Fox News Марк Тіссен та інші. Водночас проросійські сили в США намагаються роздмухати версію про нібито причетність України до смерті Ліндсі Грема, зазначив він. Проте поки що ці спроби не мають значного успіху.

12 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер у віці 71 року. Попередньою причиною смерті став розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500-відсотковий тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Згодом співавтор законопроєкту, республіканець Ліндсі Грем (іншим співавтором є демократ Річард Блюменталь — ред.), заявив, що Сенат невдовзі планує ухвалити закон про руйнівні санкції проти РФ у зв’язку з діями Путіна.

Видання Politico зазначало, що законопроєкт про нові санкції США проти Росії, ймовірно, буде суттєво пом’якшено перед ухваленням.

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10 липня Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши у подальшій підтримці з боку Конгресу. Сенатор повідомив про домовленість, досягнуту з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого він був.

Ліндсі Грем — що відомо

Ліндсі Грем — один із найвідоміших членів Сенату та ключова постать Республіканської партії з питань оборони й міжнародних відносин, повідомляє NBC News. Як полковник ВПС у відставці (резервіст), він ще з часів війни з Грузією 2008 року вважав Росію авторитарною загрозою міжнародному порядку й неодноразово звинувачував її у воєнних злочинах у Сирії.

Обраний до Палати представників у 1994 році, а до Сенату — у 2002-му, Грем став одним із авторів резолюції про визнання Росії державою — спонсором тероризму; Сенат ухвалив цей документ, однак адміністрація Джо Байдена не дала йому подальшого ходу. Він послідовно виступав за надання допомоги Україні та підтримував передачу їй ракет Tomahawk у разі відмови Путіна від мирної угоди, припускаючи водночас, що Україна та Росія можуть «обмінятися територіями «після отримання гарантій безпеки.

Після суперечки в Білому домі в лютому 2025 року Грем запропонував Зеленському піти у відставку, однак уже в травні відвідав Київ, де Зеленський подякував йому за підтримку. Раніше, у 2016 році, Грем разом із колегами відвідав лінію фронту в Донецькій області.