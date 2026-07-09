Словенія виділить $50 млн на закупівлю зброї для України за ініціативою PURL

9 липня, 18:56
Міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер (Фото: Tone Kajzer / X)

Міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер (Фото: Tone Kajzer / X)

Міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер заявив, що його країна виділить $50 млн на програму PURL, а також візьме участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

«На засіданні Ради НАТО-Україна я підтвердив незмінну підтримку України з боку Словенії. Словенія виділить додаткові $50 млн на ініціативу PURL, а також візьме участь у фінансуванні будівництва трьох об'єктів цивільного захисту», — написав Кайзер.

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Він зазначив, що Україна бореться за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Завдання союзників — стояти на її боці та забезпечувати передбачувану, довгострокову й сталу підтримку, підкреслив Кайзер.

Міністр закордонних та європейських справ Словенії каже, що на полях саміту НАТО в Анкарі наголосив на важливості діалогу, дипломатії та ефективного багатостороннього співробітництва.

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«Відповіддю на дедалі складніші геополітичні виклики не може бути ще одна війна. Нам потрібен діалог, ми маємо вислухати всі сторони та шукати спільні рішення на основі принципів Статуту ООН», — додав він.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга, своєю чергою, висловив вдячність Словенії «за її незмінну підтримку та солідарність» з Україною.

Допомога Україні за механізмом PURL (Фото: NV)
Допомога Україні за механізмом PURL / Інфографіка: NV

«Ми високо цінуємо рішення Словенії виділити додаткові $50 млн на ініціативу PURL та взяти участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів цивільного захисту», — сказав він.

За словами Сибіги, така конкретна допомога «зміцнює стійкість України та свідчить про довгострокову прихильність до підтримки нашого народу».

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Під час саміту НАТО в Анкарі прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Військова допомога Словенія Андрій Сибіга ініціатива PURL

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