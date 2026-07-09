Словенія виділить $50 млн на закупівлю зброї для України за ініціативою PURL

Міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер (Фото: Tone Kajzer / X)

Міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер заявив, що його країна виділить $50 млн на програму PURL , а також візьме участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

«На засіданні Ради НАТО-Україна я підтвердив незмінну підтримку України з боку Словенії. Словенія виділить додаткові $50 млн на ініціативу PURL, а також візьме участь у фінансуванні будівництва трьох об'єктів цивільного захисту», — написав Кайзер.

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Він зазначив, що Україна бореться за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Завдання союзників — стояти на її боці та забезпечувати передбачувану, довгострокову й сталу підтримку, підкреслив Кайзер.

Міністр закордонних та європейських справ Словенії каже, що на полях саміту НАТО в Анкарі наголосив на важливості діалогу, дипломатії та ефективного багатостороннього співробітництва.

«Відповіддю на дедалі складніші геополітичні виклики не може бути ще одна війна. Нам потрібен діалог, ми маємо вислухати всі сторони та шукати спільні рішення на основі принципів Статуту ООН», — додав він.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга, своєю чергою, висловив вдячність Словенії «за її незмінну підтримку та солідарність» з Україною.

Допомога Україні за механізмом PURL / Інфографіка: NV

«Ми високо цінуємо рішення Словенії виділити додаткові $50 млн на ініціативу PURL та взяти участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів цивільного захисту», — сказав він.

За словами Сибіги, така конкретна допомога «зміцнює стійкість України та свідчить про довгострокову прихильність до підтримки нашого народу».

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Під час саміту НАТО в Анкарі прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України.