Словенія може стати єдиною країною НАТО, яка не виконає зобов’язання щодо витрат на оборону
Словенія може стати єдиною країною, яка у 2026 році не виконає ключове зобов’язання НАТО щодо витрат на оборону (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Очікується, що Словенія стане єдиною країною серед 32 членів НАТО, яка цього року не зможе виконати ключове зобов’язання альянсу щодо витрат на оборону.
Про це свідчать дані звіту, опублікованого у вівторок, 7 липня, повідомляє Bloomberg.
Згідно з новими підрахунками, кількість держав, які, за оцінками, не досягнуть цільового показника у 2% від ВВП, скоротиться з трьох.
Серед тих, хто виправив ситуацію — Чехія та Албанія. Остання має прийняти наступний саміт НАТО. Кінцевою датою для збору інформації, використаної у звіті, було 3 липня.
Однак у документі не наведено жодних подробиць щодо того, як кожна країна досягла цього порогу.
У звіті НАТО йдеться, що п’ять союзників, як очікується, досягнуть загальної мети у 3,5% видатків на оборону вже цього року.
Недостатній рівень військових витрат серед європейських членів альянсу вже давно є головним предметом невдоволення президента США Дональда Трампа. На минулорічному саміті в Гаазі союзники домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% від ВВП протягом наступного десятиліття, включаючи 3,5% на основні військові інвестиції — частково тому того, щоб заспокоїти очільника Білого дому.
Під час саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Марк Рютте заявив, що за підсумками 2025−2026 років європейські члени альянсу та Канада збільшать видатки на оборону ще на $258 млрд.