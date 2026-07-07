Словенія може стати єдиною країною НАТО, яка не виконає зобов’язання щодо витрат на оборону

Словенія може стати єдиною країною, яка у 2026 році не виконає ключове зобов’язання НАТО щодо витрат на оборону (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Очікується, що Словенія стане єдиною країною серед 32 членів НАТО, яка цього року не зможе виконати ключове зобов’язання альянсу щодо витрат на оборону .

Про це свідчать дані звіту, опублікованого у вівторок, 7 липня, повідомляє Bloomberg.

Згідно з новими підрахунками, кількість держав, які, за оцінками, не досягнуть цільового показника у 2% від ВВП, скоротиться з трьох.

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Серед тих, хто виправив ситуацію — Чехія та Албанія. Остання має прийняти наступний саміт НАТО. Кінцевою датою для збору інформації, використаної у звіті, було 3 липня.

Однак у документі не наведено жодних подробиць щодо того, як кожна країна досягла цього порогу.

У звіті НАТО йдеться, що п’ять союзників, як очікується, досягнуть загальної мети у 3,5% видатків на оборону вже цього року.

Недостатній рівень військових витрат серед європейських членів альянсу вже давно є головним предметом невдоволення президента США Дональда Трампа. На минулорічному саміті в Гаазі союзники домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% від ВВП протягом наступного десятиліття, включаючи 3,5% на основні військові інвестиції — частково тому того, щоб заспокоїти очільника Білого дому.

Під час саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Марк Рютте заявив, що за підсумками 2025−2026 років європейські члени альянсу та Канада збільшать видатки на оборону ще на $258 млрд.