Словаччина тимчасово припинила видачу шенгенських віз громадянам Росії

Словаччина тимчасово призупинила прийом заяв на шенгенські візи від громадян країни-агресора Росії, залишивши можливість оформлення віз лише для поїздок на спортивні заходи.

Про це у вівторок, 7 липня, пише Медуза.

Там зазначили, що впродовж липня та серпня 2026 року подати заяву можна буде лише тим, хто планує поїздку для участі у спортивних заходах. Водночас оформлення національних словацьких віз продовжується без змін.

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Усі записи на подання документів для туристичних, ділових, приватних та інших поїздок, оформлені раніше, буде скасовано. Візовий центр повідомив, що заявникам повністю повернуть сплачений сервісний збір.

Очікується, що після завершення серпня прийом документів на шенгенські візи відновлять, однак точні терміни поки не називають.

3 червня повідомлялось, що Польща разом із ще десятьма країнами закликала Європейську комісію запровадити жорсткіші обмеження на видачу шенгенських туристичних віз громадянам Росії та ускладнити їхній в'їзд до країн Шенгенської зони. Автори звернення пояснюють свою позицію триваючою війною Росії проти України, зростанням кількості російських туристів у Європі та необхідністю посилити безпекові заходи.



У березні вісім країн-членів ЄС — зокрема країни Балтії, Польща, Німеччина, Фінляндія, Румунія і Швеція — звернулися до керівництва ЄС із закликом запровадити заборону на в'їзд до Шенгенської зони чинним та колишнім російським військовослужбовцям-комбатантам.