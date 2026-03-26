Словацька поліція розпочала розслідування проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо за скоєння державної зради та інших злочинів.

Про це повідомило у четвер, 26 березня, Aktuality з посиланням на інформацію лідера опозиційної партії Свобода і солідарність (Sloboda a Solidarita, SaS) Браніслава Грелінга.

Він заявив, що місяць тому подав проти Фіцо кримінальну заяву, його підтримали в цьому однопартійці та ще 13 тис. громадян, і таким чином тепер йдеться про «найбільшу кримінальну заяву» в історії країни.

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За словами Грелінга, кримінальна заява з Генеральної прокуратури пішла до регіональної прокуратури, а тепер — і до поліції.

«Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його», — наголосив політик.

Наприкінці лютого представники партії SaS подали проти очільника уряду кілька кримінальних заяв. За їхніми словами, Роберт Фіцо своїми промовами та кроками, спрямованими на припинення постачання аварійної електроенергії до України, міг скоїти кілька злочинів.

Браніслав Грелінг уточнив, що у заявах йдеться про підозри у «зловживанні владою державним службовцем, державній зраді, нелюдськості, порушенні обов’язків з управління іноземним майном або теракті».

21 лютого словацька опозиційна партія SaS заявила, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії. «Такий крок — не лише моральне падіння, а й чиста економічна нісенітниця», — заявили опозиціонери.

Цьому передувала погроза Фіцо припинити постачання аварійної електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти нафтопроводом Дружба.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня. Він пояснив, що внаслідок російської атаки там виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання. Проте Угорщина і Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.