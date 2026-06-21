«Містер Бін під креком». Бессент радив Трампу не приймати Зеленського в Білому домі — книга

Скотт Бессент і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Міністр фінансів США Скотт Бессент негативно відгукувався про президента України Володимира Зеленського, якого називав «Містером Біном під креком». Він також радив президенту США Дональду Трампу не приймати українського лідера в Білому домі.

Про це йдеться у книзі Зміна режиму про перший рік другого президентства Трампа, написаній журналістами New York Times Меггі Хаберман та Джонатаном Своном, повідомляє The Guardian.

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За даними журналістів, «декілька помічників Трампа були стурбовані» можливим конфліктом під час візиту Зеленського до Білого дому в лютому 2025 року, де він мав підписати угоду про корисні копалини.

Тоді ще радник з питань національної безпеки Майк Волц «безрезультатно намагався донести до Зеленського, що той має приїхати в костюмі». Тим часом сам Бессент «наполегливо рекомендував Трампу взагалі не пускати Зеленського до Білого дому, доки той не підпише угоду».

«Я вже мав справу з цим дрібним виродком. Він хитрий. Для європейців він як дитина з особливими потребами. І поводиться як Містер Бін під впливом креку», — говорив американський міністр, стверджують журналісти.

Перед візитом Зеленського до Білого дому Бессент їздив до Києва, де провів невдалі переговори у спробі змусити українського президента підписати угоду про корисні копалини. Журналісти NYT пишуть, що це була «гучна суперечка», під час якої «протягом 45 хвилин чоловіки лаялися та дорікали один одному».

Переговори зайшли в глухий кут ще й через суперечку Бессента з міністром торгівлі США Говардом Лутником щодо формулювань у документі. Зрештою втрутився Трамп, який попросив дружину віцепрезидента Джей Ді Венса Ушу ознайомитися з українськими поправками: вона назвала документ «жахливим» і суттєво його відредагувала.

Сам Зеленський так відгукувався про переговори з Бессентом: «Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору й говорити: „Зараз треба підписати“ — на це я міг лише сказати йому: „Перестаньте стукати пальцем і давайте говорити по суті“».

Міністр фінансів США звинувачував Київ у відмові підписати угоду, оскільки вона нібито унеможливила б корупцію, а це не сподобалося людям, «які кладуть руку в касу». Він також публічно назвав Зеленського в минулому «артистом, чимось на кшталт водевільного актора», який проявив героїзм, але перебуває під «величезним тиском».

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Угода про корисні копалини — що відомо

30 квітня 2025 року США та Україна підписали угоду про створення українсько-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом частки участі 50/50.

Вона містить 12 статей. Від України учасником фонду має бути Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки, від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

1 травня того ж року в Білому домі опублікували заяву про підписання з Україною угоди про корисні копалини. Документ назвали історичним та зазначили, що країни започаткували перше у своєму роді партнерство з метою відновлення та забезпечення довгострокового економічного успіху України.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що підписання угоди про корисні копалини стало першим результатом розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

8 травня 2025 року Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною.

За проєкт проголосували всі фракції та групи, загалом — 338 депутатів.

12 травня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядом України та США про створення американо-українського інвестиційного фонду відновлення.

13 травня Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу з метою реалізації угоди щодо корисних копалин.