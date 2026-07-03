Піт Гегсет у червні планував повідомити НАТО про нове скорочення американського військового контингенту в Європі (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Міністр оборони США Піт Гегсет у червні планував повідомити НАТО про нове скорочення американського військового контингенту в Європі, однак цю ідею згодом відхилили, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За даними джерел видання, минулого місяця Гегсет планував вирушити до Брюсселя, щоб під час зустрічі з вищим військовим керівництвом НАТО оголосити, що США готують додаткове скорочення своїх військ у Європі.

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Однак пропозиція Гегсета була відхилена після того, як про неї стало відомо раднику президента Трампа з питань національної безпеки Марко Рубіо та іншим високопоставленим чиновникам, йдеться в матеріалі.

Натомість глава Пентагону заявив, що США проведуть перегляд присутності своїх військ у Європі, який може тривати до шести місяців.

Видання зазначає, що цей випадок показав, що адміністрація президента США Дональда Трампа ще не визначилася з темпами та масштабами потенційного скорочення чисельності американських військ у Європі.

Такі пропозиції Гегсета стурбували союзників та американських законодавців, зокрема провідних республіканців, зазначають журналісти. Зокрема, вони побоюються, що такі дії завдадуть шкоди НАТО і лише допоможуть Росії.

Очікується, що чисельність американських військ та військові витрати союзників стануть головними темами під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами НАТО в Анкарі наступного тижня.

Перспектива подальшого скорочення чисельності американських військ у Європі, як і раніше, залишається актуальною, додають у WSJ. Гегсет і його головний помічник з питань політики Елбрідж Колбі особливо наполегливо намагаються скоротити чисельність американських військ, розгорнутих у Європі.

Протягом багатьох років роботи в Пентагоні та за його межами Колбі вважався прихильником встановлення пріоритетів, який виступав за обмеження зобов’язань США за межами Азії, щоб вивільнити ресурси для протидії Пекіну.

Війна з Іраном надала Гегсету та Колбі нову можливість переглянути питання про розгортання військ.

18 червня Гегсет заявив, що США приступають до перегляду чисельності військ у Європі, та розкритикував союзників по НАТО за те, що вони «не беруть на себе більшої відповідальності за власну безпеку».

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Відносини між США та Європою в рамках НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав ці розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили гострі переговори генерального секретаря НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати можливість виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

4 червня німецьке видання Welt повідомляло, що США передали НАТО засекречений список із 11 пунктів, який передбачає суттєве скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, у зв’язку з переорієнтацією на Тихоокеанський регіон.