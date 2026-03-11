Парламент Угорщини зняв недоторканність із депутата, який критикував Орбана за розкішну дачу

Про це повідомляє Telex.

Недоторканність Хадхазі було призупинено через справи, які стосуються членів правлячої партії Фідес.

Одне стосується інциденту, коли законодавець штовхнув депутата від правлячої партії Фідес Дьюла Будая. Це сталося під час зйомки відеоролика, в якому Хадхазі запитував Орбана про розкішну дачу в Хатванпусті.

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Раніше він опублікував фото дачі Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком, що викликало скандал в Угорщині.

Інша справа щодо Хадхазі також стосувалася приватного обвинувачення. Її ініціював депутат від Фідес Іштван Горват. Хадазі зробив зауваження з приводу бойні, якою володіє його дружина, після чого підприємство закрили.

Тепер обидва депутати висловили бажання подати до суду на опозиційного політика.

Сам Хадхазі заявив, що його не турбує рішення парламенту, а потенційні судові справи проти нього мають бути «кумедними» і дадуть змогу розкрити правду про політиків керівної партії.

12 серпня Хадхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана в Хатванпусті з пальмовим садом і приватним зоопарком.

Орбан пізніше заявив, що це не маєток. Він сказав, що це ферма його батька, яка ще не закінчена.

Петер Мадяр, голова опозиційної партії «Тиса» і головний суперник Орбана на майбутніх виборах, уже пообіцяв, що в разі його приходу до влади Державна аудиторська служба почне розслідування щодо активів за двадцять років проти всіх колишніх членів і представників уряду, а також їхніх близьких родичів. За словами Мадяра, розслідування також торкнеться маєтку Віктора Орбана в Хатванпусті.