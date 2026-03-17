Під час візиту до Києва американський генерал Антоніо Агуто, відповідальний за координацію підтримки України, отримав струс мозку після чачі. Повертаючись після чергового візиту, він забув у поїзді папку з конфіденційною інформацією.

Про це йдеться у звіті офісу генерального інспектора Міністерства оборони.

У документі йдеться про події травня та квітня 2024 року. Тоді генерал був командувачем Групи підтримки безпеки України (SAG-U) у Вісбадені, яка займалася координацією навчання та забезпечення Сил оборони.

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Розслідування ґрунтувалося на анонімних повідомленнях інформаторів і містило твердження про «токсичну» атмосферу в штабі SAG-U, а також стосувалося візиту Агуто в Україну навесні 2024 року.

13 травня 2024 року під час візиту в Україну він відвідав вечірній захід у столиці, на якому випив приблизно дві пляшки грузинської чачі по пів літра.

Потім, після вечері, генерал упав і вдарився головою об стіну. Наступного ранку він мав провести зустріч із тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а перед нею поводився мляво і «не був самим собою», стверджують свідки.

Посол США в Україні висловив стурбованість тим, що Агуто міг перебувати під упливом наркотиків, а інші свідки зазначали, що він говорив нерозбірливо. Пізніше його доправили до місцевої лікарні, де діагностували струс мозку.

За інформацією слідства, падіння Агуто стало наслідком «надмірного вживання алкоголю». Сам генерал не погодився з цим, заявивши, що «діяв сумлінно» й отримав усну згоду на вживання алкоголю.

Наступний інцидент стався 4 квітня того ж року під час повернення з України до Німеччини чартерним поїздом. В Україну Агуто привіз комплект секретних карт, які він носив у циліндричній тубі. За словами свідків, генерал заніс тубу з картами в поїзд, але ніхто не бачив, як її забирали. За даними розслідування, Агуто дізнався про зникнення туби тільки після повернення до штабу у Вісбадені.

Агуто заявив слідчим, що бере на себе відповідальність за тимчасову втрату карт, незважаючи на те, що він нібито не був відповідальним за перенесення карт до поїзда і з нього.

У серпні 2024 року генерал передав командування Групою підтримки безпеки України, а згодом пішов у відставку.