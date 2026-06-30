У Європарламенті зареєстрували резолюцію щодо вшанування жертв «геноциду УПА»

Фракція Європейських консерваторів та реформістів у Європейському парламенті офіційно подала пропозицію про проведення дебатів та подальше ухвалення резолюції на згадку про жертв «геноциду УПА».

Про це у соціальній мережі Х повідомив євродепутат та представник польської партії Право і справедливість (PiS) Пйотр Мюллер.

За словами польського політика, ця ініціатива стала безпосередньою реакцією на крок президента України Володимира Зеленського щодо подання законопроєкту про національний пантеон, який, на думку євродепутата, завдає шкоди польсько-українським відносинам.

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Мюллер назвав дії української сторони доказом навмисності попередніх рішень та висловив сподівання, що цього разу весь польський політичний клас усвідомить необхідність ведення жорсткої й наполегливої політики, яка передбачає допомогу, але водночас і висунення вимог.

Окрім того, євродепутат наголосив, що міждержавні відносини в Європі мають ґрунтуватися виключно на правді, і зауважив, що українські політики повинні це нарешті зрозуміти, оскільки своєю поточною поведінкою вони також завдають удару по довгострокових інтересах власної країни.

Скандал між Польщею та Україною — що відомо

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Навроцький тоді заявив, що рішення Києва щодо присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

У відповідь на дії Варшави вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців публічно оголосили, що також відмовляються від своїх польських нагород. Серед них були голова Офісу Президента Кирило Буданов, а також колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що офіційно відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, оприлюднивши фотографії з відділення Нової пошти.

У польському уряді висловили здивування та занепокоєння через рішення президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон. У Варшаві відкрито припускають, що цей законодавчий крок може суттєво погіршити відносини між країнами, що й підштовхнуло польських представників у європейських інституціях до дзеркальних кроків.