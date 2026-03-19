«Перетнули усі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на компресорну станцію Турецького потоку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу Турецький потік. Про це повідомив у четвер, 19 березня, речник угорського уряду Золтан Ковач.

Сійярто стверджує, що Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по важливому об'єкту газопроводу, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

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Міністр додав, що «тепер українці дійсно перетнули всі межі». За його словами, компресорна станція Турецького потоку є критично важливою для постачання природного газу до Угорщини.

«Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання», — стверджує Сійярто.

Він також підкреслив, що Угорщина є одним з основних постачальників газу та електроенергії для України.

«Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини!» — закликав Сійярто.

16 березня Сіярто заявив, що Україна відмовилася від тристоронньої зустрічі з Угорщиною та Словаччиною щодо нафтопроводу Дружба. За його словами, консультації з міністрами енергетик були заплановані на цей день.

«Але українська сторона в підсумку відмовилася від участі. Це сталося після того, як наша делегація з Міністерства енергетики провела три з половиною дні в Києві, намагаючись налагодити діалог», — написав Сіярто на платформі Х.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тому «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини. Сіярто звинуватив президента Зеленського у брехні.

Втім, дипломатичні джерела надали NV документ, датований 10 березня, у якому йдеться, що для України запропоновані в ноті посольства Угорщини терміни візиту делегації були неприйнятними.

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14 березня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький і представники Міністерства закордонних справ України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба.