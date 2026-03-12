Алексус Гринкевич заявив про переміщення систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід (Фото: US ARMY PHOTO BY FRANK TREVINO)

Деякі американські системи протиповітряної оборони перемістили з Європи на Близький Схід через війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану .

Про це законодавцям повідомив командувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає CNN.

Під час слухань у Комітеті Сенату з питань збройних сил він заявив, що «деякі з наших засобів протиповітряної оборони EUCOM» були використані «для захисту наших союзників по НАТО» у східному Середземномор'ї.

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Сенатор Ангус Кінг запитав, чи означає це те, що засоби ППО були переведені з Європи на Близький Схід?

«Так, сер, звичайно», — відповів Гринкевич.

4 березня Міністерство оборони Туреччини заявило, що сили НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік турецького повітряного простору. Іран заперечував запуск ракет у бік «дружньої країни».

9 березня Міноборони Туреччини знову повідомило, що сили НАТО знешкодили ще одну балістичну ракету, яка була запущена з Ірану.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.