Низку дражливих питань навколо постачання продукції українського агросектору в ЄС вдалося зняти під час переговорів із спільнотою фермерів Польщі, які вже не влаштовують гучних акцій протесту. Утім, повністю їхнє занепокоєння досі не знято, сказав під час заходу NV Бізнес та європейська інтеграція. Діалоги про майбутнє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Українське сільське господарство стало успішним без дотацій, які отримували польські фермери після вступу Польщі в ЄС, підкреслив урядовець.

«Тому ми часом доросліші, ніж бізнес-спільноти наших сусідів. Якби Польща зараз вступала в Євросоюз, можливо, їхня політика була б змінена. Бо це не про кількість грошей, а про те, що трансформація там в ранні 1990-ті, після колапсу Радянського Союзу, базувалася на тому, що Євросоюз всі ці речі проспонсорує. І це створило там суперіждивенство», — вважає він.

Реклама

Нині Україна веде із фермерською спільнотою Польщі «дуже акуратний і зважений діалог», що дозволяє зменшити напругу у відносинах і не допускати перекриття кордону.

«Але є така тривожність, яку, знаєте, треба вже лікувати. Вона стає політичною. Вони в принципі бояться, що ми на щось претендуємо. Наш посил в тому, що ми не хочемо нічого в них забрати. Наша задача — знайти формулу, де і вони розвиваються, і ми розвиваємося», — розповів віцепрем'єр.

На його переконання, вдалося наблизити взаєморозуміння з Польщею щодо питань сільського господарства і транспорту напередодні відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС.

Причини незадоволення польських фермерів — аналіз NV Бізнес

З весни 2023 року Польщу лихоманить протестами проти української аграрної продукції. Правда, останнім часом українське збіжжя уже не викидають з вагонів та автовозів обурені мітингувальники.

Наприкінці січня 2026 року Польща разом з Угорщиною, Словаччиною та Австрією подала скаргу до Ради ЄС з вимогою посилити захист від с/г імпорту в контексті угод з Україною та торговим блоком Меркосур (держави Латинської Америки). На прохання цих країн Рада ЄС з питань сільського господарства переглядає угоду про вільну торгівлю з Україною.

Чотири країни наголошують на важливості захисту фермерів ЄС від потенційного негативного впливу української сільськогосподарської продукції. Вони також наполягають на тому, що імпорт з України має відповідати тим самим стандартам, які діють щодо товарів, вироблених в ЄС.

Найбільше поляки стурбовані впливом угоди на такі сектори, як цукор, м’ясо, зернові, молочні продукти, овочі та фрукти. У відповідь на переговори про членство України в ЄС Польща пропонує створити спеціальний фонд для компенсації фермерам збитків, спричинених угодою про вільну торгівлю.