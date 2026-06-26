Можна було знайти кращий час для нагадування полякам про наше бачення історії — Пристайко

Надання підрозділу Сил спеціальних операцій ім’я Героїв УПА із початку було контраверсійною ідеєю, в Києві це чудово розуміли, сказав в ефірі Радіо NV колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Якщо це просто збіг, то дуже невдалий, треба передбачати. Якщо ми вирішили, що зараз час для того, аби нагадати полякам, що в нас є своє бачення історії, можна було знайти кращі можливості для цього. Мені важко уявити, що ми не усвідомлювали: назвати підрозділ іменем УПА призведе до реакції поляків. Якщо ми уявляли, тоді виникає „виделка“: або ми робили це, розуміючи, що станеться, або ми не уявляли і тому зробили так, як воно є, а потім усе це розірвалось і всі побігли в різні боки — здавати ордени, сваритися тощо», — зазначив він.

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На думку ексміністра, оголосити про нове найменування підрозділу можна було пізніше — по завершенню Конференції з питань відновлення України у Гданську.

«А наскільки було необхідно назвати цей підрозділ [на честь] УПА… Можливо, я просто не розумію, наскільки. Іноді буває зв’язок, який ми з вами не можемо знати», — додав дипломат.

Загострення в українсько-польських відносинах у 2026 році сталося через гостру реакцію Варшави на присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ найменування на честь Героїв УПА.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

20 червня Зеленський відправив нагороду Навроцькому поштою.