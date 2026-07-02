Запуск української ракети FP-5 Фламінго у ніч проти 27 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Zelenskiy Official / Telegram)

Про це у четвер, 2 липня, пише агентство Bloomberg, звертаючи увагу на заяви Міністерства оборони країни-агресора РФ про те, що російська ППО збила «оперативно-тактичну ракету великої дальності».

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У повідомленні не уточнювалося, яка саме ракета нібито була використана. Також не наводилися жодні інші подробиці. Україна публічно не підтверджувала застосування балістичних ракет, пише агентство.

Заяви російського Міноборони пролунали після того, як українська компанія Fire Point повідомила, що її балістична ракета FP-9 наближається до етапу льотних випробувань.

За словами головного конструктора та співзасновника компанії Дениса Штілермана, випробування ракети можуть розпочатися влітку або на початку осені після завершення робіт над двигуном ракети. Її дальність може сягати 850 кілометрів, уточнили в Fire Point.

Bloomberg зазначає, що, якщо твердження Міноборони РФ підтвердяться, застосування балістичної ракети стане новим кроком у зусиллях України щодо розширення своїх можливостей щодо нанесення ударів на велику відстань із використанням власної продукції. Агентство також нагадує, що висока швидкість балістичної ракети скорочує час на попередження та ускладнює її перехоплення засобами ППО.

Українська балістична ракета FP-9 — що відомо

У квітні 2026 року на виставці в польському Жешуві вперше показали макет української балістичної ракети FP-9. Згідно із заявленими характеристиками, вона має дальність 855 км і боєголовку вагою 800 кг, повідомляв Defense Express.

Також відомо, що FP-9 має довжину близько 9,5 метра, а найбільший діаметр становить 1,1 метра. Таким чином, вона буде більшою за російську балістичну ракету 9М723 ОТРК «Іскандер», яка має габарити 7,2 метра в довжину та 0,95 метра в діаметрі.

25 травня головний конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що в разі успішної розробки вже до кінця року за допомогою української, дешевшої альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати російські балістичні ракети.

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У червні Штілерман повідомив, що незабаром Україна буде здатна завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9.

«У нас для „дев'ятки“ (ракета FP-9, — ред.), яка може долетіти до Москви, є все, крім двигуна. Двигун ми випробуємо цього місяця і розраховуємо найближчим часом розпочати тестові польоти. Як тільки тестовий політ покаже, що все працює нормально, наступний політ треба розпочинати на Москву», — сказав Штілерман.

Він розраховує, що перший удар FP-9 по Москві відбудеться «влітку або, максимум, — на початку осені».