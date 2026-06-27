Сікорський заявив, що «фаза, коли ініціатива у війні належала Росії, завершилася»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна змінила ситуацію на фронті , а Росія втратила стратегічну ініціативу у війні.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

За його словами, українці досягли значних результатів у Чорному морі, а Москва досі не має переваги в повітряному просторі над Україною.

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«Вона може запускати ракети та дрони, але не може вільно літати над територією України. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, і, схоже, Україна здобула контроль над вогневим ураженням на стратегічній автомагістралі від Донбасу до Криму», — зазначив Сікорський.

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Глава польського МЗС наголосив, що війни не розвиваються лінійно та проходять різні етапи. На його думку, «фаза, коли ініціатива у війні належала Росії, вже завершилася».

Крім цього, Сікорський закликав Україну та Польщу залишити позаду дипломатичні суперечки й зосередитися на спільній загрозі з боку Москви.

«Мова не про те, щоб кидатися одне одному в обійми. Мова про рішення не повторювати помилок і знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо налагодити відносини з Україною. Ми не повинні дозволити Путіну скористатися нашими розбіжностями», — додав він.

Ситуація на фронті — головне

У звіті за 25 червня в ISW писали, що Україні вдалося зруйнувати російський наратив про «невідворотність» перемоги РФ та критичне становище на фронті. Аналітики зазначають, що цьому сприяли успішні удари по російській військовій і енергетичній інфраструктурі, а також тактичні успіхи Сил оборони.

Тоді ж у Міноборони заявили, що у травні 2026 року Сили оборони України звільнили удвічі більше території, ніж за цей час окупувала Росія. Там також наголосили, що за належної підтримки партнерів нинішнє «вікно можливостей» може допомогти прискорити завершення війни.

24 червня президент Володимир Зеленський заявив, що операція України, зокрема щодо окупованого Криму, чітко прорахована. За його словами, Київ оперативно забезпечить умови, коли Москва буде змушена обрати мир, якщо партнери дадуть позитивну відповідь на оборонні запити.

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9 червня Зеленський назвав ситуацію на фронті найсприятливішою для України за останні два з половиною роки, тоді як Росія день за днем втрачає ініціативу на полі бою.