Глава МЗС Польщі запропонував своє посередництво між Україною та Угорщиною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував своє посередництво у врегулюванні конфлікту між Україною та Угорщиною . Про це він заявив після засідання Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Укрінформ .

За словами Сікорського, конфлікт між Україною та Угорщиною став однією з найважливіших тем обговорення на засіданні. Він зазначив, що Угорщина має претензії до України, зокрема щодо нафтопроводу Дружба.

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На останній зустрічі його угорський колега стверджував, що нафтопровід повністю справний, але тепер визнав, що він потребує ремонту.

«Це дуже нетипова ситуація: Україна бореться за своє життя з Росією і водночас дозволяє транспортування російської нафти через свою територію до країни, яка поводиться щодо України доволі недружньо. І тепер саме російський агресор пошкодив цей нафтопровід, а Угорщина хотіла б, щоб Україна його відремонтувала. При цьому — і саме про це я говорив у своєму виступі — Угорщина робить низку речей, які є несприятливими для України», — підкреслив Сікорський.

Він нагадав, що Угорщина блокує кілька важливих ініціатив для України, серед яких — відкриття переговорного кластера для вступу України в ЄС під час польського головування в 2025 році, перешкоджання наданню 90 мільярдів євро для підтримки України, а також блокування 20-го пакета санкцій проти Росії. Крім того, Угорщина продовжує поширювати антиукраїнську риторику в медіа.

«Мені здається, що Україна має підстави не відчувати особливої вдячності до Угорщини», — заявив польський міністр.

Він також зазначив, що Угорщина звинувачує Україну в тому, що трубопровід можна відремонтувати, але Україна не робить цього швидко з політичних мотивів.

«Але навіть якщо це політика, Угорщина повинна або визнати, що оскільки трубопровід може бути обстріляний і пошкоджений Росією, то слід шукати альтернативні поставки нафти, що Хорватія та весь Євросоюз пропонують Угорщині вже багато місяців, якщо не років. Або ж потрібно домовитися з Україною, яка також має свої вимоги. Я запропонував своє посередництво», — резюмував Сікорський.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

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Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня Орбан заявив, що угорським посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі Дружба, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.