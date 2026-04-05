Сибіга заявив, що Україна та Сирія найближчим часом відновлять роботу своїх посольств

Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Сирії Асаадом Хасаном аль-Шайбані 5 квітня в Дамаску (Фото: Andrii Sybiha / Х)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм сирійським колегою Асаадом Хасаном аль-Шайбані в неділю, 5 квітня, повідомив, що в Києві та Дамаску знову будуть відкриті посольства країн.

«Нарешті, ми домовилися найближчим часом знову відкрити посольства в Києві та Дамаску — важливий крок у зміцненні нашого партнерства», — написав Сибіга в соцмережі Х.

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Український міністр також зазначив, що під час зустрічі з Асаадом Хасаном аль-Шайбані вони обговорили розвиток торговельних та морських шляхів, а також продовольчу безпеку. За словами Сибіги, Україна готова зробити свій внесок у підтримку стабільності на Близькому Сході, зокрема через такі ініціативи, як Зерно з України.

«Двостороння торгівля вже зросла в дев’ять разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення», — зазначив український міністр.

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Він додав, що також обговорив зі своїм колегою гуманітарну та освітню співпрацю, оскільки багато сирійців приїжджають до України для здобуття освіти.

5 квітня президент України Володимир Зеленський уперше після падіння режиму Башара Асада прибув у столицю Сирії Дамаск.

Він зазначив, що під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа обговорив з ним теми, пов’язані з безпековими та оборонними питаннями, ситуацію на Близькому Сході, а також енергетичну та інфраструктурну співпрацю між країнами.

«Важливий день перемовин у Дамаску — сьогодні був і двосторонній формат із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова — Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», — заявив президент України у своєму Telegram-каналі.

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Окрім цього, за словами Зеленського, під час зустрічі обговорювались питання продовольчої безпеки, а також про переговорний процес щодо війни Росії проти України.

Через злочини режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила посольство в Дамаску в 2016 році і в 2018-му доручила закрити посольство Сирії в Києві. Захистом інтересів українців у Сирії займалось посольство України в Лівані.

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У червні 2022 року МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Сирією через рішення країни визнати «незалежність» тимчасово окупованих територій України в Донецькій і Луганській областях.

У липні того ж року Сирія вирішила розірвати дипвідносини з Україною у відповідь.

У вересні 2025 року Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Це сталось після падіння режиму Башара Асада у 2024 році.