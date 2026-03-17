Сибіга назвав кількість країн, які звернулися до України з проханням допомогти в захисті від повітряних атак

За останні кілька тижнів до України з проханням про допомогу в захисті громадян від повітряних атак звернулися 11 країн.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі на платформі Х.

За його словами, деякі з цих країн «вже подякували нам за конкретну надану підтримку».

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«Наші рішення перевірені в бойових умовах, економічно ефективні та технологічно передові», — наголосив глава МЗС України.

Сибіга вказав, що ескалація на Близькому Сході значно змінила сприйняття України не лише в країнах Затоки, а й у всьому світі.

«Для когось це могло стати несподіванкою. Насправді ми говоримо про це вже місяцями: Україна більше не є лише країною, яка просить про підтримку, — вона є контрибутором безпеки для Європи та інших регіонів», — зазначив міністр.

Він також наголосив, що партнерство з Україною посилює спроможність захищати людські життя.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

13 березня Зеленський повідомив, що вже більше 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від іранських ударних дронів.