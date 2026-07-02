«Не виправдовуйте звірства». Сибіга після «ночі жаху» у Києві звернувся до партнерів України із вимогою

Наслідки масованого удару РФ по Києву у ніч проти 2 липня 2026 року (Фото: ДСНС Києва / Telegram)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів прискорити рішення щодо протиповітряної оборони для України та вимагає від міжнародної спільноти рішучої реакції на масований удар країни-агресорки РФ у ніч проти 2 липня .

Сибіга наголосив у своєму дописі, розміщеному у соцмережі Х (колишній Twitter), що «після того, як Київ пережив ніч жаху», це головний сигнал країни до своїх партнерів.

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Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін може «вести лише підлу та терористичну війну проти цивільних людей, жінок і дітей.

«Адже у протистоянні з Силами оборони України він не може досягти жодного результату», — зазначив очільник МЗС.

Такі удари, підкреслив Сибіга, це тяжкі воєнні злочини.

«Ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи до притягнення до відповідальності та рішучої відповіді», — написав він.

За словами міністра, «Україна вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти».

«Не просто слів засудження, а конкретних кроків для припинення російського терору», — наголосив Сибіга.

Він зазначив, що рішення щодо систем ППО та ракет для України потрібні якомога швидше. Так само негайно потрібні рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію.

«Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні вже зараз, а не потім!», — вказав він.

Андрій Сибіга також зазначив, що «виправдовувати звірства Росії проти українців тим, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по території РФ — аморально».

Він нагадав, що у цій війні є агресор і є країна, яка захищається відповідно до Статті 51 Статуту ООН.

«Росія не має жодного права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії», — підкреслив Сибіга.

Міністр закликав не ставити знака рівності між країною-агресоркою і країною, яка захищається.

«Не виправдовуйте звірства, які не мають виправдання», — написав Сибіга.

За словами очільника МЗС України, у другий день робочого візиту до Японії інформуватиме всіх співрозмовників про черговий масований удар РФ.

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Масована атака на Київ у ніч проти 2 липня — головне

У ніч проти четверга, 2 липня, Росія масовано атакувала Київ Цирконами, балістикою, крилатими ракетами та БПЛА.

Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. На місцях ударів спалахнули пожежі, є часткові руйнування багатьох житлових багатоповерхівок після прямих прильотів.

Щонайменше 11 людей загинули, понад 50 — поранені.