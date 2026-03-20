Швейцарія заявила, що припиняє експорт зброї до США через війну з Іраном, посилаючись на нейтралітет

Уряд Швейцарії заявив, що експорт військових матеріалів до країн, що беруть участь у війні з Іраном, не може бути дозволений протягом усього конфлікту (Фото: Anna/Unsplash)

Швейцарія у п’ятницю, 20 березня, заявила, що не видаватиме ліцензії компаніям на експорт зброї до Сполучених Штатів через триваючі атаки на Іран , посилаючись на нейтралітет країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Експорт військових матеріалів до країн, що беруть участь у міжнародному збройному конфлікті з Іраном, не може бути дозволений протягом усього конфлікту. Експорт військових матеріалів до США наразі не може бути дозволений», — йдеться у заяві уряду.

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У п’ятницю Швейцарія повідомила, що з моменту ударів американських та ізраїльських збройних сил по Ірану 28 лютого не було видано жодних нових ліцензій на експорт військових матеріалів до Сполучених Штатів.

Уряд також зазначив, що остаточних ліцензій на експорт військового майна до Ізраїлю не надвали вже протягом кількох років.

Там додали, що група експертів регулярно переглядатиме ситуацію з експортом відповідних товарів до США та оцінюватиме, чи потрібні кроки згідно з законом про нейтралітет.

Агентство пише, що минулого тижня Швейцарія відхилила два запити Сполучених Штатів на проліт через свій повітряний простір для військових рейсів, пов’язаних з Іраном, але дозволила три інші. Тоді країна також послалась на закон про нейтралітет.

Після вторгнення США до Іраку у 2003 році Швейцарія вводила заборони на польоти над своїм повітряним простором та експорт зброї до країн, що беруть участь у війні. Пізніше вона їх скасувала.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харк.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений».

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на даному етапі укласти угоду щодо припинення війни проти Ірану, тому що «умови поки що недостатньо хороші».

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16 березня американський президент під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

19 березня спікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, що американська місія в Ірані, на його думку, «майже виконана» і може завершитися «дуже скоро».