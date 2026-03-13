Швеція знову висадилася на танкер «тіньового флоту» РФ, судно йшло під чужим прапором
Поліція Швеції робить висадку на судно Sea Owl I (Фото: kustbevakningen.se)
Влада Швеції затримала в Балтійському морі судно Sea Owl I тіньового флоту РФ під чужим прапором.
Про це повідомляє берегова охорона Швеції.
Судно йшло під коморським прапором, однак у Швеції підозрюють, що воно не зареєстроване в реєстрі суден, а отже, ходить під «хибним прапором», що є порушенням.
«Наша загальна оцінка така, що ризик порушень безпеки на борту високий. На цій підставі судна не може бути дозволено мирний прохід. Загроза морській безпеці та навколишньому середовищу занадто висока. Тому є підстави для втручання», — сказав заступник начальника оперативного відділу шведської берегової охорони Даніель Стенлінг.
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що танкер значиться у списку санкцій Євросоюзу як такий, що перевозить нафту або інше рідке паливо.
«Уряд вважає за необхідне проведення активної політики контрзаходів. Час, у якому ми живемо, висуває високі вимоги до винахідливості та рішучих дій, які шведська влада вкотре продемонструвала», — заявив Болін.
9 березня у Швеції затримали капітана судна Caffa, громадянина Росії, за підозрою у використанні підроблених морських сертифікатів і порушенні морського законодавства та закону про безпеку суден.
3 березня видання gCaptain повідомило, що в Середземному морі біля берегів Лівії загорівся російський танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який входить до тіньового флоту РФ.
4 березня країна-агресор Росія підтвердила атаку на свій газовоз Arctic Metagaz у Середземному морі, традиційно звинувативши в нападі Україну. Там стверджували, що всі 30 членів екіпажу евакуйовані, а в мінтранспорту РФ назвали інцидент «актом міжнародного тероризму і морського піратства».