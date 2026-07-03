KyivNotKiev. Швеція офіційно змінила написання географічних назв України у своїх повідомленнях

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Відтепер урядові установи та дипломатична служба Швеції використовуватимуть Kyjiv/Kyiv замість Kiev, Odesa замість Odessa та Donbas замість Donbass.

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«Назви — це не просто слова. Вони несуть у собі історію, ідентичність та право народу на самовизначення», — заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга подякував Швеції за таке рішення та додав, що воно «цілком логічне».

«Цілком логічно, що українські міста повинні мати свої українські назви, а не похідні від російської мови варіанти, нав’язані століттями імперського панування», — підкреслив він.

Правильне написання назви столиці України англійською мовою — Kyiv, тоді як варіант Kiev є застарілим радянським рудиментом, заснованим на російській вимові.

Офіційний стандарт Kyiv був затверджений українським урядом ще в 1995 році з метою утвердження суверенної ідентичності на міжнародній арені. Для прискорення дерусифікації топонімів МЗС України у жовтні 2018 року розпочало масштабну інформаційну кампанію #KyivNotKiev, спрямовану на виправлення колоніальних назв у глобальному інформаційному просторі.

Сьогодні стандарт Kyiv став загальноприйнятим у світі завдяки офіційному визнанню Радою з географічних назв США. На українську транслітерацію повністю перейшли провідні світові ЗМІ (BBC, CNN, The New York Times), картографічні сервіси Google та Apple Maps, Вікіпедія, а також Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) для відображення на табло аеропортів.