Пошкоджений російський танкер дрейфує в Середземному морі: Італія заявила про екологічну загрозу

Російський танкер СПГ Arctic Metagaz пошкоджений раніше цього місяця зараз дрейфує без екіпажу (Фото: Marina Militare/Handout via REUTERS)

У центральній частині Середземного моря дрейфує пошкоджений російський танкер Arctic Metagaz, який перевозив зріджений природний газ. На борту судна залишаються близько 700 тонн різних видів пального

Про це повідомляє CNN.

У центральній частині Середземного моря дрейфує пошкоджений російський танкер Arctic Metagaz, який перевозив зріджений природний газ. Італія, Франція та ще сім держав звернулися до Єврокомісії із попередженням про «неминучий і серйозний» ризик екологічної катастрофи.

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Судно перебуває у водах між Мальтою та італійськими островами Лампедуза і Ліноза. У листі до Єврокомісії країни ЄС наголосили, що технічний стан танкера та характер його вантажу створюють подвійну проблему — для морської безпеки і для довкілля.

На борту судна залишаються близько 700 тонн різних видів пального та «значний обсяг природного газу». Екіпажу на танкері немає. Російське МЗС визнало, що судно дрейфує, і заявило, що подальші дії Москви залежатимуть від «конкретних обставин».

Італійська влада раніше повідомляла, що 30 членів екіпажу були евакуйовані після інциденту. За оцінкою джерел Reuters, пошкодження розташовані вище ватерлінії, корпус поки тримається, однак судно лишається потенційно небезпечним. Італія не хоче допустити його заходу до своїх портів.

Інцидент стався 3 березня. За версією російської сторони, танкер зазнав атаки морських дронів, нібито запущених з узбережжя Лівії. Київ відповідальності за це не брав і публічно таку атаку не підтверджував. Ще 3 березня Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що судно горіло в Середземному морі, а екіпаж знайшли в рятувальному човні в зоні відповідальності Лівії.

Станом на 16 березня 2026 року країни ЄС закликали до швидкого реагування, але одночасно визнали, що будь-яка технічна допомога танкеру ускладнюється санкційним режимом проти Росії. Arctic Metagaz у матеріалах Reuters названо частиною російського «тіньового флоту», який використовують для обходу обмежень після повномасштабної війни РФ проти України.