На посольство РФ у Швеції налетіли дрони з червоною фарбою і муляжем вибухівки

2 липня, 14:09
Квадрокоптер скинув контейнер з фарбою на території посольства РФ у Стокгольмі (Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook)

Квадрокоптер скинув контейнер з фарбою на території посольства РФ у Стокгольмі (Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook)

Російське посольство у Швеції заявило про атаку безпілотників, що сталася у ніч проти четверга, 2 липня. 

Про це посольство РФ написало у Facebook і оприлюднило фото дронів — до одного був. прикріплений контейнер із червоною фарбою, до іншого — муляж саморобної вибухівки.

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Посольство Росії у Швеції/Facebook
Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook

Росіяни стверджують, що перший квадрокоптер скинув контейнер з фарбою на територію посольства, а другий до якого був прикріплена «вибухівка», впав у «безпосередній близькості до будівлі».

Посольство Росії у Швеції/Facebook
Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook

Також у посольстві РФ заявили, що подібних інцидентів Стокгольмі за два роки було вже кілька десятків і що шведські правоохоронці їх лише «формально фіксують», але жодним чином не розслідують.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Росія Швеція Стокгольм Дрони Посольство РФ

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