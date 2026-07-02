На посольство РФ у Швеції налетіли дрони з червоною фарбою і муляжем вибухівки

Квадрокоптер скинув контейнер з фарбою на території посольства РФ у Стокгольмі (Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook)

Російське посольство у Швеції заявило про атаку безпілотників , що сталася у ніч проти четверга, 2 липня.

Про це посольство РФ написало у Facebook і оприлюднило фото дронів — до одного був. прикріплений контейнер із червоною фарбою, до іншого — муляж саморобної вибухівки.

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Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook

Росіяни стверджують, що перший квадрокоптер скинув контейнер з фарбою на територію посольства, а другий до якого був прикріплена «вибухівка», впав у «безпосередній близькості до будівлі».

Фото: Посольство Росії у Швеції/Facebook

Також у посольстві РФ заявили, що подібних інцидентів Стокгольмі за два роки було вже кілька десятків і що шведські правоохоронці їх лише «формально фіксують», але жодним чином не розслідують.