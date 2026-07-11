В Італії викрили мережу шпигунів РФ, що збирали дані про вразливості ППО України

Слідство встановило, що росіянин передавав інформаторам гроші за секретні дані про системи Samp-T та Michelangelo Dome (Фото: Повітряне командування Схід / Facebook)

Італійські слідчі повідомили про розкриття мережі шпигунства в Римі : Росія доручила одному зі своїх агентів у Європі з'ясувати більше про можливості протиповітряної оборони, які західні країни передають Україні.

Про це пише Defense News.

Поліція, яка стежила й прослуховувала передбачуваного офіцера російської військової розвідки під час його розмов із завербованим інформатором в Італії, зафіксувала, як він вимагав інформацію про системи на кшталт європейського Samp-T, переданого Києву, та Michelangelo Dome — систему ППО італійської компанії Leonardo, яку планують випробувати в Україні в листопаді.

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Росіянина, якого підозрюють у приналежності до військової розвідки РФ (ГРУ), відстежили під час зустрічей із 59-річним Гавіно Пірасом — колишнім співробітником італійської секретної служби, якого заарештували цього тижня разом із ще одним колишнім працівником італійської розвідки.

Як діяла мережа

За версією слідства, Пірас за готівку від росіянина Михайла Астакова вербував інформаторів у лавах італійських військових, які передавали йому секретну інформацію на запит Астакова. Наразі під слідством перебувають п’ятеро підозрюваних інформаторів.

Згідно з судовими документами, Астаков — військовий аташе російського посольства в Римі — передавав Пірасу списки запитів від керівництва на таємних зустрічах, а натомість отримував карти microSD із зібраною інформацією, які залишали в отворі в стіні для передачі. За кожен пакет інформації росіянин платив по €4000 готівкою.

Запити стосувалися того, як саме Європа допомагає Україні захищатися від російських ракетних та дронових атак. Крім Samp-T, Астаков цікавився ракетою ППО MBDA CAMM-ER, яку Україна планує складати самостійно, а також системою Michelangelo Dome — розробкою Leonardo з відкритою архітектурою, яка дає змогу країнам-партнерам поєднувати наявні засоби ППО між собою. Керівництво Leonardo повідомило, що систему випробують в Україні в листопаді.

Один із запитів у вересні 2025 року стосувався ефективності ударів по іранських ядерних об'єктах, шкоди програмі та перспектив відновлення робіт, а також планів Італії щодо закупівлі ракет Storm Shadow, планів переозброєння Італії, ЄС і НАТО, пріоритетів оборонної політики ЄС та допомоги Україні у створенні далекобійних ракет. Росіянина також цікавив підводний дрон Leonardo, який компанія випробовує в Ла-Спеції в Італії.

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За судовими документами, Пірас повідомив росіянину, що саме британська, а не італійська розвідка допомагає Україні в далекобійних ударах по нафтових об'єктах РФ. Він також розповів, що італійські фахівці вивчають будову російського танка Т-90, зазначивши, що вони не розуміють принципу автономної роботи встановленого на ньому кулемета, і застеріг, що якщо їм вдасться викрасти цей секрет, вони це зроблять.

У квітні 2025 року Астаков запитував інформацію про італійську компанію Avio, яка виробляє двигуни, — за кілька місяців до того, як вона уклала партнерство з армією США щодо постачання твердопаливних ракетних двигунів.

Після арешту Піраса в вівторок його адвокат заперечив, що той передавав Росії будь-яку класифіковану інформацію. У четвер італійський уряд оголосив про висилку двох військових аташе російського посольства, включно з Астаковим. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Москва продовжує використовувати гібридну війну проти Заходу та Італії, назвавши це серйозним і неприпустимим втручанням в італійські інституції та національну безпеку.