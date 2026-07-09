Шпигували і надіслали посилку з бомбою. У Польщі суд відправив за ґрати подружжя росіян

Районний суд польського міста Сосновець засудив росіянина до семи років позбавлення волі за шпигунство та надсилання посилки з бомбою, а його дружину — до трьох років позбавлення волі за пособництво у шпигунстві.

Про це повідомила радіостанція RMF24 у четвер, 9 липня.

Подружжя Ігоря та Ірину Р. заарештували у липні 2024 року. Відтоді вони перебували під вартою. Обвинувальний акт було подано до районного суду в Сосновці в жовтні 2025 року. Судовий розгляд розпочався в січні 2026 року і відбувався у закритому режимі.

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Згідно з висновками слідства, Ігор Р. співпрацював з російською ФСБ з лютого до серпня 2022 року. Зокрема він збирав інформацію про російських опозиційних активістів, які проживають у Польщі, а також про осіб та установи, що надають їм допомогу.

Національна прокуратура повідомила, що Ігор Р. передав зібрані дані своїй дружині Ірині на зашифрованому електронному носії для подальшої передачі до ФСБ РФ, а та мала відвезти їх до російських «кураторів».

Прокуратура також звинуватила Ігоря Р. в участі у липні 2024 року — разом з двома громадянами України та громадянином Росії - у відправці та організації отримання посилки з вибухівкою. Посилку, що містила доволі потужну бомбу на основі нітрогліцерину, було виявлено на складі кур'єрської компанії у Лодзькому воєводстві.

У січні 2026 року Ігор Р прийшов до зали суду з аркушем паперу із антивоєнним написом. RMF24 зауважила, що це, радше за все, було частиною стратегії захисту, спрямованою на «пом'якшення його іміджу» в очах польської системи правосуддя.