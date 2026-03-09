Костенко припустив, що Росія може постачати Ірану модифіковані шахеди зі Starlink

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV припустив, що Росія може постачати Ірану модифіковані шахеди зі Starlink.

В ефірі Radio NV Костенко заявив, що Росія вже повністю незалежна від Ірану у виробництві шахедів і навіть покращила їх багатьма сучасними методами, зокрема, встановивши на шахеди Starlink.

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«Я впевнений, що Росія може передати цю технологію. Вона не є супер складною, але вона може підвищити в рази ефективність шахедів. І тоді ще більше проблем, в десятки разів ці проблеми збільшаться у країн, які обстрілює Іран шахедами, тому що це вже буде високоточна зброя. Не зброя, яку можна подавити за допомогою засобів РЕБ дуже швидко, це буде високоточна, яка зможе залітати [в ціль з точністю] аж до метра, яку можна докеровувати», — наголосив нардеп.

Він нагадав, що Україна зупинила цей напрямок розвитку шахедів, домовившись запровадити їх верифікацію, але у країнах Близького Сходу жодних обмежень наразі немає.

«Я думаю, що Іран може запросити це в Росії. … Згідно з моєю інформацією, Росія вже сама може постачати ці дрони (власні модифіковані шахеди — ред.) в Іран і допомагати», — сказав також Костенко.

2 березня ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів, що до 95% компоненів дронів типу шахед, які виробляє Росія, наразі китайського, а не іранського виробництва.

Російські модифікації шахедів — головне

18 лютого радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що росіяни почали переносити на шахедах FPV-дрони.

8 лютого ЗМІ повідомляли, що прикордонники зі 105-го загону імені князя Володимира Великого збили дроном-перехоплювачем російський шахед, який ніс ракету класу «повітря — повітря» Р-60, обернену назад. До цього росіяни монтували такі ракети на шахеди по курсу безпілотника.

14 січня Бескрестнов повідомляв, що половина шахедів, що атакують залізницю Ковель-Київ, скидають у сніг магнітні міни.

25 січня він заявляв, що Росія вперше застосувала шахеди на Starlink, атакувавши ними вертольоти в районі Кропивницького.

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У липні 2025 року видання Defense News повідомило, що Росія виділяє сотні мільярдів рублів на підтримку і розвиток виробництва БпЛА, а працюють над цим 900 компаній, більшість з яких (70%) — малий і середній бізнес.

Масштабне виробництво шахедів розгортається в зоні Алабуга, де залучено десятки тисяч робітників. Проєкт реалізує компанія Альбатрос, яка раніше нібито займалася виробництвом сільськогосподарської техніки.