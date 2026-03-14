У Молдову під час нічної атаки Росії залетів шахед, МЗС країни засудило вторгнення у повітряний простір

Під час російської атаки на Україну в ніч на 14 березня один з російських шахедів залетів на територію Молдови.

Про це повідомило видання NewsMaker.

Воно зазначило, що вранці Прикордонна поліція Молдови повідомила, що отримала сигнал про проліт шахеда на сході держави від українських колег. Пізніше цю інформацію підтвердила Служба авіаційних операцій Міноборони Молдови.

Реклама

У Прикордонній поліції Молдови заявили, що Служба повітряних операцій Міноборони повідомила, що дрон покинув повітряний простір Молдови і повернувся на територію України. Однак, за даними українських прикордонників, шахед зник у Чимишлійському районі, біля села Троїцьке. Прикордонна поліція проводить перевірку, але наразі не виявила небезпечних предметів.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив на своїй сторінці у соцмережі X, що країна «рішуче засуджує» порушення свого повітряного простору шахедом вранці 14 березня.

"Такі інциденти є серйозним порушенням нашого суверенітету. Війна Росії проти України загрожує регіональній безпеці та безпеці наших громадян", — додав він.

Читайте також: Обухів та Українка Київської області залишилися частково без газу та опалення після нічного удару РФ

У ніч на 14 березня Росія запустила по Україні 68 ракет та 430 ударних БпЛА різних типів, зафіксовано влучання шести ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на семи локаціях.