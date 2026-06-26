Кадровий чекіст, якого Путін побоявся зробити своїм наступником. Ким був соратник російського диктатора Сергій Іванов

Помер колишній міністр оборони Росії Сергій Іванов. Він був на чотири місяці молодший за Путіна (Фото: Sputnik by M.Klimentiev)

Кар’єра колишнього міністра оборони Росії Сергія Іванова, який помер у п’ятницю, 26 червня, розвивалася паралельно з кар’єрою російського диктатора Володимира Путіна. Вони були близькими соратниками, працювали разом у КДБ, ФСБ та російському уряді. NV розповідає, що відомо про Іванова.

Іванов народився у 1953 році в Ленінграді, він на чотири місяці молодший за Путіна. Закінчив філфак ЛДУ (СПбДУ), Вищі курси КДБ та 101 школу Першого головного управління КДБ. Служив у Другому та Першому управліннях КДБ (контррозвідка та зовнішня розвідка відповідно).

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За однією з версій, у 1976−1977 роках він був співробітником кадрового відділу управління КДБ по Ленінграду, в якому тоді ж працював Володимир Путін.

Після розвалу СРСР працював у розвідці та силових структурах: у СЗР з 1991 до 1998 року, потім — заступник директора ФСБ, а з 2001 до 2007 року — міністром оборони. Іванов став першим цивільним міністром оборони Росії.

У 2000 році видання Коммерсант запитало у тодішнього в.о. президента Росії Путіна, до чиїх порад він дослухається і кому довіряє. «Довіряю? Сергію Іванову, секретарю Ради безпеки… Є таке поняття, як плече товариша. Ось із Івановим таке відчуття виникає», — відповів Путін.

Пік кар'єри Іванова припав на 2007 рік, коли ЗМІ почали називати його одним із можливих наступників на президентських виборах у Росії.

Наприкінці другого президентського терміну Путіна Іванова поряд із Дмитром Медведєвим розглядали як потенційного наступника. Їх обох навіть призначили першими віцепрем'єрами уряду.

Водночас джерела видання Проект стверджували, що Путін ніколи серйозно не розглядав кандидатуру Іванова, вважаючи його потенційною загрозою для власної влади.

«Він вважав, що Сергій не віддасть йому владу назад», — розповів знайомий Іванова, який побажав залишитися анонімним, в інтерв'ю 2023 року.

За словами джерела, важливу роль у цьому також відігравала прихильність до Іванова з боку американської адміністрації, яка вважала його більш зрілим політиком, ніж Медведєва.

У 2014 році Іванов імовірно стояв за злитим «планом взяття» половини України, включно з Києвом, писав американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. На його думку, політика щодо України була яблуком розбрату між Івановим і Путіним.

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Згодом з’явилися чутки, що Іванов скаржився на санкції Заходу і пропонував піти на поступки, щоб Росії вдалося домогтися їхнього ослаблення.

У 2011−2016 роках Іванов очолював адміністрацію президента РФ, але потім його кар'єра пішла на спад через особисту драму.

Здоров’я та нерви соратника Путіна підірвала смерть його старшого сина Олександра Іванова у 2014 році. Олександр, який на той момент уже обіймав посаду заступника голови і члена правління Внєшекономбанка, потонув під час відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Молодший син Іванова Сергій працює у банківській сфері. Він був президентом Алроси та віцепрезидентом Сбербанку, якийсь час був директором Газпромбанку та членом наглядової ради Россельхозбанка.

Після окупації Криму в березні 2014 року президент США Барак Обама підписав указ про запровадження економічних санкцій проти групи російських високопосадовців і підприємців, до якої потрапив Сергій Іванов, який на той момент обіймав посаду керівника адміністрації Путіна. У 2014 році обмежувальні заходи щодо Іванова також запровадили Канада та Австралія.

У 2019 році Сергія Іванова було внесено до санкційного списку України.

У лютому 2022 року, під час повномасштабного вторгнення Росії до України, Іванов потрапив під персональні санкції ЄС. В березні цього ж року його було включено до санкційних списків Великої Британії та Нової Зеландії.

Наприкинці життя Сергій Іванов обіймав по суті номінальну посаду спецпредставника Путіна з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. 4 лютого цього року він за власним бажанням пішов з цієї посади.

Цього ж місяця Путін виключив Іванова зі складу Ради безпеки.

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У вересні минулого року Іванова бачили на пресконференції, пов’язаній з спортом. Тоді багато хто відзначав, що він виглядає не надто добре. Саме тоді в мережі почали з’являтися чутки про серйозне захворювання колишнього міністра оборони Росії. Діагноз офіційно не розголошувався.

Водночас кілька чиновників, висловлюючи співчуття у зв’язку зі смертю Іванова, зазначали, що він «міг би ще довго служити на користь країни, якби не проблеми зі здоров’ям».

Причину смерті однолітка Путіна не називають.