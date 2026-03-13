Сербія закупила балістичні ракети Китаю і заявила, що готується до нападу з боку Хорватії, Албанії

Сербія придбала балістичні ракети Китаю CM-400AKG, переобладнавши під них свої літаки МіГ-29. Президент країни Александар Вучич заявив, що таким чином Сербія готується до можливого нападу з боку Хорватії, Албанії та Косового.

Про це повідомляє Reuters.

Вучич підтвердив закупівлю цієї зброї, заявивши, що Сербія стала її першим європейським оператором.

«У нас є значна кількість цих ракет, і в нас буде ще більше», — сказав він.

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CM-400AKG — це надзвукова балістична ракета. Вона може нести або фугасну боєголовку вагою 150 кілограмів, або проникну боєголовку вагою 200 кілограмів, і має дальність польоту до 400 кілометрів.

Хорватія вже розкритикувала закупівлю цих ракет, назвавши їх загрозою регіональній стабільності, спробою змінити військовий баланс і зростаючою ознакою гонки озброєнь на Балканах.

За даними Міжнародного інституту дослідження проблем миру, який регулярно публікує статистику військових витрат країн світу, Сербія інвестувала найбільше у свої збройні сили серед країн Західних Балкан за останні п’ять років.

Згодом Вучич також заявив, що боїться військового альянсу Хорватії, Албанії та Косового, які нібито тільки «очікують великого конфлікту у світі, щоб напасти» на Сербію.

«Вони чекають моменту в майбутньому, коли вибухне великий конфлікт у Європі та Росії і на Близькому Сході. Ми робимо все це, щоб захиститися. Вони чекають хаосу у світі, щоб з’явилася можливість», — сказав він.