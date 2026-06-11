«Вже почав пакувати книги». Вучич заявив, що піде у відставку, але розглядає нову посаду

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує піти у відставку. Проте точної дати, коли це може відбутися, він не назвав.

Про свої плани Вучич сказав 10 червня у ефірі Радіо Белград.

«Я планую піти у відставку… жодних сюрпризів ні для кого не буде», — заявив він і додав, що вже готується до переїзду з президентського офісу.

Реклама

Читайте також: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку через незгоду з урядом Стармера

«Я вже почав пакувати книги. У мене багато книг, і я думаю, куди їх подіти», — повідомив Александар Вучич.

Він також сказав, що дострокові парламентській вибори в Сербії відбудуться протягом наступних 3−4 місяців — «але не в липні і не в серпні». Вучич пояснив, що літо — це пора відпусток і проводити в цей час вибори нібито недоречно.

Александар Вучич заявив, що обмірковує можливість податися на посаду прем'єр-міністра. Деталі він пообіцяв розкрити на мітингу своїх прихильників, запланованому на 27 червня.