Ліндсі Грем заявив, що сенатори досягли угоди з Білим домом щодо санкцій проти Росії

Грем заявив про угоду з Білим домом щодо нового пакета санкцій проти Росії (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії .

Про це він заявив під час пресконференції у Києві у п’ятницю, 10 липня, повідомляє Суспільне.

«Приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо варіанту законопроєкту про санкції проти Росії, який вони підтримають. Це означає, що він стане законом», — заявив сенатор Грем.

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За його словами, законопроєкт передбачає надання президенту США Дональду Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують російські нафту й газ та таким чином фінансово підтримують режим очільника Кремля Володимира Путіна.

Сенатор повідомив, що документ має 85 співавторів і був погоджений із сенаторами Річардом Блюменталем та Джин Шахін, щоб забезпечити його підтримку з боку американської адміністрації.

Грем пояснив, що мета законопроєкту — змусити держави, які купують російські енергоносії, шукати альтернативні джерела постачання. За його словами, країнам дадуть час для переходу на інші ресурси, однак вони мають усвідомити наслідки підтримки Росії.

Сенатор заявив, що ухвалення пакета санкцій дозволить США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам. Також документ має створити механізми покарання для країн, які допомагають обходити санкції та отримують прибуток від війни.

Водночас Грем зазначив, що наразі у США немає «значної підтримки» ідеї прямого збільшення військової допомоги Україні.

«Європа готова купувати американську зброю, і нам потрібно продовжувати її продавати. Нам потрібно співпрацювати з Україною у сфері безпілотників у наших власних інтересах. Це партнерство робить Америку безпечнішою», — заявив Ліндсі Грем.

Сенатор також наголосив, що Сполучені Штати мають і надалі взаємодіяти з українськими військовими, оскільки така співпраця допомагає зміцнювати безпеку США.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що провів з сенатором зустріч і обговорив нагальні потреби у ППО для України.

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«Саме зараз важливо посилити наш далекобійний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроєктом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей. Під час саміту НАТО в Анкарі ми з Президентом США досягнули політичних домовленостей щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд», — написав глава держави у соцмережах.

26 червня уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що США відновили нафтові санкції проти Росії. Їх скасовували через ситуацію з Ормузькою протокою.

Законопроєкт Грема-Блюменталя про санкції проти Росії

1 квітня 2025 року видання The Washington Times повідомило, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Згодом соавтор законопроєкту, республіканець Ліндсі Грем (іншим соавтором є демократ Річард Блюменталь — ред.) заявив, що Сенат незабаром планує ухвалити закон про руйнівні санкції проти РФ з огляду на дії Путіна.

6 червня газета The Wall Street Journal написала, що адміністрація Трампа намагається змусити Грема значно пом’якшити законопроєкт.

WSJ зазначила, що законопроєкт, підтриманий більш ніж 80 сенаторами, пропонує запровадити санкції щодо ключових російських чиновників і секторів, а також штрафи для країн, які ведуть бізнес із Москвою. Однак американський президент побоюється, що це може завдати шкоди його меті «відродження відносин між США і Росією».

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Видання Politico 7 червня зазначило, що законопроєкт про нові санкції США проти Росії, ймовірно, істотно пом’якшать перед тим, як його ухвалять.