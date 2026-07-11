Сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до України відвідав одну з виробничих баз української технологічно-оборонної компанії SkyFall, де ознайомився з розробкою та виготовленням сучасних безпілотних систем.

Про це NV повідомили у пресслужбі компанії.

Сенатор ознайомився з процесами розробки та виготовлення важких дронів-бомберів Vampire, відомих також як Баба Яга, FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів шахедів — P1-SUN.

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Фото: Пресслужба SkyFall

Під час зустрічі команда SkyFall презентувала нові технологічні розробки, які найближчим часом можуть бути застосовані на полі бою. Окрему увагу приділили роботі Академії SkyFall, де готують операторів безпілотних систем, техніків та інструкторів.

Сторони також обговорили можливості розширення українсько-американського партнерства у сфері оборонних технологій, інновацій та спільних проєктів.

Після візиту Ліндсі Грем заявив журналістам, що високо оцінює рівень розвитку української галузі безпілотників. За його словами, Сполученим Штатам було б «величезною помилкою» не співпрацювати з Україною у цій сфері.

Фото: Пресслужба SkyFall

«Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи. Сьогодні я відвідав надсучасне підприємство, яке має величезні потужності та виробляє технології, набагато передовіші, ніж у будь-кого на планеті. Адже необхідність — це „мати“ всіх винаходів», — зазначив сенатор.

SkyFall — українська технологічно-оборонна компанія, яка займається розробкою та виробництвом безпілотних систем. Вона об'єднує дослідницький центр, виробничі потужності та сертифіковану академію для підготовки операторів, техніків і інструкторів.

Компанія є розробником ударного дрона Vampire, відомого як Баба Яга, а також виробляє FPV-дрони Shrike, системи перехоплення Shahed P1-SUN, засоби зв’язку та інші технологічні рішення для Сил оборони України.