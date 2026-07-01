Таємне військове навчання військових армії РФ у Китаї минулого року було особисто схвалене міністром оборони Андрієм Бєлоусовим та безпосередньо залучало щонайменше чотирьох російських та китайських генералів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох європейських посадовців та документи, з якими ознайомились журналісти.

Співрозмовники зазначили, що залучення таких високопоставлених осіб до навчання, пов’язаного з війною в Україні, свідчить про важливість для Росії та Китаю такої співпраці, яка викликала тривогу в Європі, навіть попри те, що Пекін заперечував сам факт проведення.

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Секретний російський документ безпосередньо посилався на внутрішній указ, виданий Бєлоусовим у серпні 2025 року.

У ньому йдеться, що відповідно до рішення міністра оборони делегація збройних сил РФ вирушила до КНР для участі у навчальних маневрах на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

У тому ж звіті детально описувався один із навчальних курсів — тритижнева сесія, присвячена радіологічному, хімічному та біологічному захисту, яка проходила на військовому об'єкті в Пекіні в листопаді.

Цей та ще один звіт містили описи та світлини російських солдатів, які слухали лекцію китайського інструктора, оглядали модель ядерного реактора та вивчали питання «хімічної розвідки», «радіаційної розвідки» та захисту вентиляційних систем від забруднення.

Один з європейських посадовців каже, що включення навчання з радіологічного, біологічного та хімічного захисту підкреслило стратегічний характер обмінів. Він додав, що ця тема є особливо чутливою для військових загалом.

В одному з внутрішніх звітів про навчання у китайському місті Нанкін високо оцінювалися якість обладнання, використання симуляторів та високий рівень теоретичних знань інструкторів. Однак там окремо зазначалась про відсутність у КНР бойового досвіду.

В інших документах були названі імена трьох генералів, які брали участь у навчаннях. В одному з них також наводився перелік імен усіх учасників усіх курсів, зокрема високопоставлених офіцерів, із зазначенням звання, дати народження, місця служби та рівня допуску до секретної інформації кожного з них.

Згідно з документами, російську делегацію очолював заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-полковник Рустам Мурадов.

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Крім того, китайський генерал-майор Лі Цзіньсунь, голова Військової академії радіаційної, хімічної та біологічної оборони НВАК, взяв участь у відкритті одного з курсів. Згідно зі списком, російський генерал-майор Віталій Герасимов взяв участь у курсі в китайському місті Бенбу.

Секретні навчання російських військових у Китаї — що відомо

У травні агентство Reuters повідомляло, що наприкінці 2025 року близько 200 російських військових таємно пройшли підготовку на території Китаю, а частина з них згодом повернулася на війну проти України.

За словами джерел, ці навчання були передбачені двомовною угодою між РФ та КНР, підписаною в Пекіні 2 липня 2025 року російським генерал-майором Рустамом Хусаїновим та китайським старшим полковником Сунь Даюнем.

В угоді йшлося, що російські військові проходитимуть підготовку на базах у Пекіні та Нанкіні, а китайські військові одночасно навчатимуться у РФ. Росіян готували у сферах дронів, радіоелектронної боротьби, армійської авіації та бронетанкової піхоти. В угоді було заборонено будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ та повідомлення третіх сторін.

15 червня 2026 року висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Брюссель підтвердив через власні канали, що навчання дійсно відбулися, і зараз оцінює їхні наслідки. У Пекіні назвали ці коментарі «нічим іншим, як наклепом».