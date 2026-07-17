800 кілометрів від кордону. СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі — відео

Силами Служби безпеки України (СБУ) в російському місті Енгельс був знищений військовий літак Ту-95, який використовувався для ракетних ударів РФ по Україні .

Про це у п’ятницю, 17 липня, повідомив президент Володимир Зеленський, публікуючи відео удару.

«Відстань від нашого державного кордону — близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося», — наголосив Зеленський.

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Він додав, що також Сили оборони України уразили об'єкти російської нафтової галузі та визначені цілі на тимчасово окупованій території України.

«Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей», — зазначив президент.

16 липня в Саратівській області РФ повідомляли про атаку безпілотників.

Стверджувалося, що внаслідок удару по аеродрому у місті Енгельс виникла пожежа.

Енгельс уже неодноразово ставав ціллю атак: там базуються стратегічні бомбардувальники РФ, які Росія використовує для ударів по Україні.

Під час масованих ракетних ударів по Україні Росія регулярно підіймає в повітря стратегічні бомбардувальники, з яких запускає крилаті ракети та авіабомби.

У своїй інфографіці видання NV нагадувало базові факти про бомбардувальники із «сімейства Ту» — літаки радянської розробки, випущені конструкторським бюро Туполєва.

Станом на ранок 17 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що з 24 лютого 2022 року країна-агресорка РФ втратила у війні проти України вже 437 літаків.