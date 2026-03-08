Саудівська Аравія передала Ірану попередження , що подальші обстріли території королівства можуть змусити Ер-Ріяд завдати удару у відповідь і дозволити США використовувати саудівські військові бази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані з ходом перемовин.



За даними агентства, відповідний сигнал пролунув у розмові міністра закордонних справ Саудівської Аравії принца Фейсала бін Фархана з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Співрозмовники Reuters зазначають, що Ер-Ріяд наголосив на підтримці дипломатичного врегулювання й підкреслив: досі Саудівська Аравія не надавала США свого повітряного простору чи території для атак на Іран. Водночас у випадку нових ударів, зокрема по критичній інфраструктурі, королівство може перейти до дзеркальних кроків.

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Reuters також звертає увагу на суперечливі сигнали з іранського боку: після заяв іранського президента із вибаченнями сусідам і тезою про готовність зупинити атаки за умови відсутності «провокацій», іранське військове командування водночас підтвердило, що американські та ізраїльські об'єкти в регіоні залишаються пріоритетними цілями.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

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Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.



