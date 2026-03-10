За словами джерела, Саудівська Аравія та Україна ведуть перемовини щодо великої угоди на постачання зброї, яка може бути укладена вже цього тижня. Інші співрозмовники видання уточнили, що обговорюються масштабні контракти між урядами обох країн.

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Одне з джерел зазначило, що очікується «велика угода» між державами вже 11 березня.

Що стосується контракту на українські дрони-перехоплювачі, то він вже був підписаний, а місцевим посередником виступив саудівський виробник зброї, пише видання.

«З огляду на події в Ірані, багато країн Перської затоки зацікавлені в експорті з України, придбанні технологій або найманні українських інструкторів. Але, наскільки мені відомо, рішення про експорт ще не прийнято, хоча посли країн Перської затоки вже звернулися до нашого уряду з пропозицією розпочати переговори», — зазначив для Kyiv Independent Богдан Попов, головний аналітик Triada Trade Partners, консалтингової та лобістської фірми, що спеціалізується на міжнародній торгівлі зброєю.

Газета The Wall Street Journal також повідомила про те, що готується велика угода щодо закупівлі засобів протиповітряної оборони.

За словами двох джерел видання, окрім перехоплювачів, Саудівська Аравія домовляється і про закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. За їхніми словами, угода оцінюється в мільйони доларів, але ще не підписана.

10 березня президент Володимир Зеленський заявив, що військові та секретар РНБО Рустем Умєров прямують до регіону Перської затоки, де українці можуть допомогти захистити життя та стабілізувати ситуацію.

Він нагадав, що українці ще минулого року пропонували Сполученим Штатам угоду щодо дронів. За словами Зеленського, бути з Україною у виробництві та застосуванні безпілотників — це «правильна перспектива».

Раніше того ж дня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

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Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

2 березня агентство Bloomberg писало, що Зеленський пропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.