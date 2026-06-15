Духівник Путіна, пропагандисти та ВПК. Євросоюз схвалив нові санкції проти Росії

Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на її військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та мережі, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Про це у понеділок, 15 червня, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Ці заходи завдають удару по самому серцю російського військово-промислового комплексу, його тіньовому флоту та мережам, що підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи. Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій. Кожен захід звужує простір для маневру Росії», — заявила Каллас.

Реклама

Вона також зазначила, що попередні санкційні пакети вже коштували Росії близько 1−1,3 трильйона євро.

У межах нового рішення ЄС запровадив обмеження проти семи фізичних осіб і 21 організації, які підтримують російський ВПК та його посередників, зокрема у третіх країнах. Йдеться про виробників і постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для армії РФ.

Окремий блок санкцій стосується російської нафтової тіньової інфраструктури: до списку внесли двох осіб і 24 організації, пов’язані з експортом сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема через тіньовий флот. У ЄС підкреслили, що такі схеми допомагають обходити обмеження та створюють ризики для морської безпеки й довкілля.

За даними Медиазона, під санкції ЄС потрапили блогерка Sasha meets Russia та митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, якого називають «духівником» російського диктатора Володимира Путіна.

Блог Sasha meets Russia веде громадянка США та Росії Олександра Йост. У 2022 році вона переїхала до Москви, пояснюючи своє рішення «русофобією» на Заході та тим, що в Росії є «традиційні цінності» і відсутня «гендерна повістка». Видання Новая газета Европа и Важные истории у 2025 році з’ясували, що Йост із 2023 року працює в Russia Today.

Окрім Йост і Шевкунова, який у 2023 році став митрополитом в тимчасово окупанованому Криму, до санкційного списку також внесли:

— колишнього уповноваженого з прав дитини Павла Астахова,

— Z-блогерів Романа Антоновського та Романа Федорова (який утік до Росії після кримінального переслідування в Латвії, став ведучим Соловйов LIVE і згодом був звільнений),

— ведучого пропагандистського ток-шоу Час покаже Анатолія Кузічева, продюсерку RT Documentary Ольгу Кірій, оглядача RT Ігоря Мальцева,

Реклама:

— Президентський фонд культурних ініціатив (який, зокрема, надавав грант Йост),

— МКАО НТК, холдингову компанію розробника систем розпізнавання облич NtechLab,

— Іжевський авіаційний завод та ще низку оборонних підприємств,

— судноплавні структури Лукойлу та Газпромнєфті.

Після щорічного перегляду ЄС також продовжив санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією. Вони діятимуть до 23 червня 2027 року.

8 червня спікерка Єврокомісії Паула Піньо заявляла, що Європейська комісія минулого тижня мала завершити роботу над 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії.

20-й пакет санкцій проти РФ посли Євросоюзу схвалили 22 квітня. Наразі він є найбільшим пакетом за два роки і передбачає економічні обмеження, спрямовані на головні сектори, що забезпечують агресію Росії проти України.