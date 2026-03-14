ЄС на пів року продовжив санкції проти близько 2600 російських фізичних та юридичних осіб

Європейський Союз ще на пів року продовжив індивідуальні санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії за підрив та дестабілізацію суверенної України, термін дії яких спливав 15 березня.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Сьогодні Рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2026 року», — сказано в повідомленні.

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В Раді ЄС зазначили, що санкції продовжуватимуть застосовувати щодо близько 2600 фізичних та юридичних осіб, їх наклали «у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України».

В повідомленні нагадали, що чинні обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що входять до переліку.

«Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на воєнну агресію Росії проти України, ЄС значно розширив санкції проти Росії з метою значного послаблення економічної бази Росії, позбавлення її критично важливих технологій та ринків, а також значного обмеження її здатності вести війну», — заявили також в Раді ЄС.

14 березня редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз продовжить персональні санкції проти громадян РФ, причетних до підтримки війни в Україні, без змін.



6 березня Йозвяк повідомляв, що Угорщина і Словаччина вимагали вилучити зі списку санкцій ЄС сімох громадян Росії.

12 березня словацьке видання Dennik N написало, що Словаччина наполягала на виключенні з чорного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Видання посилалось на слова міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара — на слуханнях у комітеті з європейських справ Палати депутатів він заявив, що «є й інші імена».

Рада Європейського Союзу не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого — четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Євросоюз проводить роботу з цього приводу з Угорщиною та Словаччиною.

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20 лютого Угорщина заблокувала кредит на €90 млрд для України від ЄС.