Виробників шахедів у Росії внесуть до нового пакета санкцій ЄС уже 17 липня — ЗМІ

16 липня, 17:49
Обмеження стануть відповіддю на постійні атаки Росії на цивільне населення України (Фото: tvtoront/Twitter)

Обмеження стануть відповіддю на постійні атаки Росії на цивільне населення України (Фото: tvtoront/Twitter)

Рада ЄС у п'ятницю, 17 липня, має ухвалити новий мініпакет санкцій проти Росії у відповідь на постійні атаки на цивільне населення України.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатів ЄС.

За словами одного з дипломатів, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) погодився розпочати письмову процедуру затвердження, тож пакет буде офіційно ухвалено наступного дня.

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«Комітет постійних представників ЄС (Coreper) погодився розпочати письмову процедуру затвердження, тож цей пакет санкцій буде офіційно ухвалений завтра», — заявив один зі співрозмовників Європейської правди.

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Санкції спрямують проти юридичних осіб та причетних до виробництва ударних дронів Shahed і Герань на території Росії — за наявними даними, йдеться про п’ять юридичних та одну фізичну особу, причетних до розробки й виробництва компонентів, які підвищують бойові можливості цих безпілотників.

Санкції проти Росії — що відомо

Ініціативу цих санкцій анонсувала голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас після масованої атаки Росії на Київ у ніч на 2 липня, коли по українській столиці й інших містах ударили дронами, балістичними й крилатими ракетами.

Тоді загинуло щонайменше 25 людей, понад 100 отримали поранення. Каллас наголосила, що самих заяв із засудженням ударів по Києву вже недостатньо і Євросоюз має посилювати тиск на Росію, щоб зупинити масовані атаки на українські міста.

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Це рішення ухвалюється паралельно з довшими переговорами навколо ширшого, 21-го пакета санкцій ЄС, який досі не вдалося повністю узгодити через заперечення окремих держав-членів.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Санкції проти Росії шахеди Європейський союз

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